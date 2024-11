Presseeinladung: Innenminister Pegel und Justizministerin Bernhardt stellen das Thema Cyberstalking in den Fokus

„Der Feind in meiner Tasche – Herausforderungen im Umgang mit Cyberstalking“ lautet das Thema der vierten interdisziplinären Opferschutztagung am 27. November 2024 in der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow. Landesinnenminister Christian Pegel und Justizministerin Jacqueline Bernhardt begleiten die Tagung. Geplant sind mehrere Workshops im Rahmen der Antigewaltwoche.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 27. November 2023, 9 Uhr

Ort: Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und

Rechtspflege des Landes MV, Goldberger Str. 12-13,

18273 Güstrow

In den Workshops tauschen sich Vertreterinnen und Vertreter der Beratungs- und Hilfenetzwerke in Mecklenburg-Vorpommern, Polizeibeamtinnen und -beamte sowie Vertreterinnen und Vertreter der Justiz zur rechtlichen Beratung und praktischen Umgang rund um das Thema Cyberstalking aus.