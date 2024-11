POL-NB: Wer beschädigt Autos in Waren-West?

Details anzeigen Ausschnitt des Flyers mit den Zeugenaussagen Screenshot: Polizei Ausschnitt des Flyers mit den Zeugenaussagen Screenshot: Polizei

Waren (Müritz) (ots) -



In den vergangenen Monaten sind in Waren-West immer wieder Autos beschädigt worden. Es geht um teils großflächige Kratzer oder auch beschädigte Scheiben. Im Bereich der Parkflächen bei den Hochhäusern in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße sowie der Carl-Moltmann-Straße treiben der oder die bisher unbekannten Täter ihr Unwesen. Mehr als 20 Taten wurden bisher angezeigt. Einige Autobesitzer waren sogar schon mehrfach Opfer. Pro Tat entstand ein Schaden zwischen 500 und 1000 Euro an dem jeweiligen Auto.



Die Kripo Waren ermittelt intensiv und ist mit mehreren Maßnahmen aktiv, um dem Zerstörer auf die Schliche zu kommen. Erste Hinweise und Erkenntnisse wurden ausführlich geprüft. Heute verteilten Polizisten in Waren-West zudem Flyer mit Zeugenaufrufen in Briefkästen rund um die Tatorte und befragten erneut Anwohner. Leider bisher weiter ohne DEN konkreten Anhaltspunkt.



Daher hoffen die Ermittler mit dem öffentlichen Zeugenaufruf auf die Hilfe aus der Bevölkerung: Wer sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Täter hat oder im Zusammenhang mit den Beschädigungen an den Tatorten etwas gesehen oder gehört hat, wendet sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen an die Warener Polizei unter 03991 / 1760 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



