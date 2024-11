POL-HRO: Unbekannte Diebe entwenden Zigarettenautomaten in Jördenstorf im Landkreis Rostock

Landkreis Rostock/Jördenstorf (ots) -



Am späten Abend des 20.11.2024 informierten Zeugen die Polizei über augenscheinlich zwei Personen, die in Jördenstorf im Landkreis Rostock einen Zigarettenautomaten komplett entwendet haben sollen.



Nach Aussage eines Zeugen sei er gegen 22:55 Uhr aufgrund lauter Geräusche auf die Täter aufmerksam geworden, die zu diesem Zeitpunkt mittels einer Motorflex-Säge versucht hätten den Standfuß des Automaten zu durchtrennen. Sofort alarmierte der Hinweisgeber die Polizei Teterow. Nachdem die Diebe den Standfuß durchtrennt hatten, hätten sie das Gerät in einen PKW gelegt und fluchtartig den Tatort über die Landesstraße 23 in Fahrtrichtung Gnoien verlassen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bis zum jetzigen Zeitpunkt ohne Erfolg. Der entstandene Schaden wird mit mindestens 8.000 Euro beziffert.



Um die Umstände des Tatgeschehens weiter zu erhellen bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die möglicherweise Angaben zu dem Sachverhalt oder betreffenden Zeitraum (20.11.2024 22:30 Uhr bis circa 23:15 Uhr) machen können werden gebeten, sich bei der Polizei unter 03996 156 0 oder dem polizeilichen Notruf zu melden. Selbstverständlich können Sie Ihre Hinweise auch über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle geben.



