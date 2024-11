POL-NB: witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 20.11.24 kam es in den Nachmittagsstunden aufgrund von Schneefall

und Temperaturen um den Gefrierpunkt im Bereich des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg zu 25 Verkehrsunfällen und Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Landkreis Vorpommern-Rügen mussten die Beamten 16

witterungsbedingte Verkehrsunfälle aufnehmen. Zwischenzeitlich musste

aufgrund der Nichtbefahrbarkeit die Rügenbrücke für ca. 30 Minuten

voll gesperrt werden. Im Bereich des Landkreises

Vorpommern-Greifswald waren es neun Einsätze. In den meisten Fällen

blieb es bei Blechschäden, welche die Polizei insgesamt auf ca.

55.000 Euro schätzt. Bei einem Unfall in Trinwillershagen, kam die

66-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Mercedes aufgrund der

Straßenglätte nach links von der Fahrbahn ab. Sie, sowie ihr

61-jähriger Beifahrer, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am PKW

entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell