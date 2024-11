POL-NB: Brand in Lagerhalle

Waren (Müritz) (ots) -



Heute Nachmittag ist in einer Lagerhalle in der Siegfried-Marcus-Straße in Waren (Müritz) ein Brand ausgebrochen. Der Mieter der Halle war nach derzeitigen Erkenntnissen gerade mit Schweißarbeiten beschäftigt, als es zum Feuer kam.



Feuerwehr und Polizei kamen zum Einsatz. Die Kameraden konnten das Feuer vollständig löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.



Die Kripo Waren wird die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung übernehmen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell