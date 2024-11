POL-HRO: Alkoholisierter Fahrer verursacht auf dem Weg von Banzkow nach Schwerin zwei Unfälle

Plate/Schwerin (ots) -



Ein 41-jähriger alkoholisierter Autofahrer habe am Montagnachmittag, d. 18.11.2024, im Landkreis Ludwigslust-Parchim zwei Verkehrsunfälle verursacht und wurde nach einer anschließenden Flucht kurz vor Schwerin von der Polizei gestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann Widerstand.



Der erste Unfall ereignete sich gegen 14:50 Uhr in Banzkow. In der Plater Straße sei der 41-Jährige mit seinem Opel Astra auf einen Ford Focus aufgefahren. Dabei entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Bereits an der Unfallstelle fiel der Mann durch sein Verhalten auf, er wirkte stark alkoholisiert und flüchtete vom Unfallort.



Kurze Zeit später verursachte der Fahrer in der Ortschaft Plate einen weiteren Unfall. An der Einmündung Friedrich-Wehmer-Straße/Störstraße habe er den bisherigen Erkenntnissen nach einem Ford Puma die Vorfahrt genommen. Dabei wurden der 70-jährige Fahrer und seine 69-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Auch nach diesem Unfall setzte der 41-Jährige seine Flucht fort. Auf der L72 nahe der Abzweigung Fährweg konnte er schließlich von einer Polizeistreife gestoppt werden.



Während der Sachverhaltsklärung bestätigte sich der Verdacht, dass der Mann aus Schwerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Zudem zeigte ein Drogenvortest eine Reaktion auf THC. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann Widerstand, die eingesetzten Beamten blieben jedoch unverletzt.



Die durch die Unfälle entstandenen Sachschäden werden auf insgesamt 12.600 Euro geschätzt.



Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 41-jährigen deutschen Staatsangehörigen eingeleitet. Ihm werden Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, Unfallflucht sowie das Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. Die weiteren Unfallbeteiligten sind ebenfalls deutsche Staatsangehörige.



