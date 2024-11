POL-HRO: Drei Tatverdächtige nach Ladendiebstahl in Rostocker Innenstadt auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



Dank eines aufmerksamen Ladendetektives und dem schnellen polizeilichen Eingreifen, konnten gestern Nachmittag drei Tatverdächtige nach einem mutmaßlichem Bandendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Rostocker Innenstadt gestellt werden.



Gegen 13:00 Uhr informierte ein Ladendetektiv die Polizei und teilte mit, dass er zuvor zwei Männer dabei beobachten konnte, wie diese verschiedene Kleidungsstücke unbemerkt eingesteckt hätten. Als einer der Tatverdächtigen den Detektiv bemerkte, soll dieser die gestohlenen Waren an einen dritten Mann übergeben haben, der außerhalb des Geschäfts gewartet haben soll. Anschließend sollen alle drei Männer in eine Straßenbahn geflüchtet sein.



Die alarmierten Beamten der Polizei eilten umgehend zur Örtlichkeit und konnten die Tatverdächtigen wenig später in der Straßenbahn stellen. Das Diebesgut im Wert von etwa 200 Euro konnte bei einer Durchsuchung der Personen aufgefunden und sichergestellt werden. Anschließend wurden die Gegenstände an das Geschäft zurückgegeben.



Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei polnische Staatsbürger im Alter zwischen 34 und 54. Gegen die Männer wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des Bandendiebstahls aufgenommen. Zudem erhielten sie einen Platzverweis für die Rostocker Innenstadt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



