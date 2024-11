POL-NB: Detektiv muss sich gegen Dieb wehren

Demmin (ots) -



Ein Ladendetektiv hat gestern gegen 17:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Drönnewitzer Straße einen 18-Jährigen daran gehindert, das Geschäft mit mutmaßlich gestohlenen Waren zu verlassen. Der Verdächtige schlug gleich um sich und wurde durch den Detektiv zu Boden gebracht. Er beruhigte sich und konnte mit dem Ladendetektiv zur weiteren Klärung der Vorwürfe auf die Polizei warten.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnte der Heranwachsende nach den polizeilichen Maßnahmen wieder seine Wege gehen.



Gegen den mehrfach, einschlägig polizeibekannten 18-Jährigen ermittelt die Kripo nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung.



Die gestohlenen Waren - Schokolade und Getränke im Wert von unter zehn Euro - konnten wieder an den Laden zurückgegeben werden.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



