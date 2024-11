POL-NB: Auto gesucht nach Unfall mit Radfahrer

Neubrandenburg (ots) -



Am Vormittag gegen 10:00 Uhr hat ein bisher unbekannter Autofahrer auf der Fläche zwischen Bahnhofsvorplatz und Friedrich-Engels-Ring einen 71-jährigen Radfahrer angefahren.



Der Mann fiel und verletzte sich nach aktuellem Stand leicht.



Nach der Kollision fuhr der Fahrzeugführer weiter auf den Engels-Ring rauf und verschwand. Laut Zeugenaussage ist das Auto ein brauner VW - das Modell wahrscheinlich ein Touran oder Caddy, in jedem Fall ein etwas höheres Auto.



Vor Ort konnten die Polizeibeamten Befragungen durchführen und Spuren sichern. Wer darüber hinaus noch etwas zu der Kollision oder dem flüchtenden Fahrzeug beobachtet hat, kann sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei wenden.



Wer sich als Autofahrer des Unfalls nun angesprochen fühlt, sollte sich auch bei der Polizei melden.



In beiden Fällen steht dafür die Telefonnummer 0395/55825224 zur Verfügung oder für schriftliche Hinweise die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Der Radfahrer ist Deutscher.



