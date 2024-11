POL-HST: Eltern drohen mit Selbstjustiz nach Vorfall an Schule

Franzburg (ots) -



Am gestrigen Dienstag, dem 19- November 2024, wurde die Polizei an eine regionale Schule nach Franzburg gerufen.



Hintergrund war eine am Vortag mutmaßlich angekündigte Bedrohung eines Schülers gegen andere Schüler. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht von diesem Schüler keine Gefahr aus. Das Thema wurde mit den betroffenen Schülern und Eltern durch die Schulpsychologen aufgearbeitet.



In der weiteren Folge haben sich aber einige Eltern in Gruppen über eine Messangerdienst vernetzt und offenbar angekündigt, Selbstjustiz gegen den Schüler verüben zu wollen, falls der Schüler nicht von der Schule genommen würde.



Die Polizei warnt vor Selbstjustiz. Die Verfolgung von Straftaten obliegt ausschließlich der Polizei. Rufen Sie die Polizei, wenn sich jemand verdächtig verhält. Mögliche Hinweise werden geprüft und verfolgt. Fotos anderer Personen zu veröffentlichen, kann strafbar sein. Teilen Sie bitte keine ungeprüften Inhalte nach dem Prinzip eines "Kettenbriefs" in den sozialen Medien.



