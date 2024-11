POL-HRO: Kraftstoffdiebstahl auf der A24

Wittenburg/Stolpe (ots) -



Unbekannte Täter sollen in der Nacht zu Mittwoch Dieselkraftstoff aus einem LKW gestohlen haben, der auf einen Parkplatz an der A 24 geparkt war. Den Angaben des Opfers zufolge habe er über Nacht mit seiner Sattelzugmaschine und Auflieger auf dem Parkplatz Wittenburger Land (Fahrtrichtung Hamburg) gestanden. Gegen 03:45 Uhr sei der Diebstahl bemerkt und die Polizei informiert worden. Insgesamt sollen etwa 600 Liter Diesel aus dem Tank gestohlen worden sein. Zudem sei der Tankdeckel beschädigt worden. Der Schaden wird auf etwa 1.100 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.



