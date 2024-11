POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 65-Jährigen Mann aus Rostock

Rostock (ots) -



Seit dem 19.11.2024 gegen 17:30 Uhr wird ein 65-Jähriger Mann aus

Rostock vermisst.



Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Rostock unter 0381 4916

1616, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur

Internetseite der Landespolizei M-V führt.

https://t1p.de/j5pf3



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





