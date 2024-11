POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock Schmarl

Rostock (ots) -



Am heutigen Tag gegen 15:00 Uhr informierten Zeugen die Rostocker Polizei darüber, dass offensichtlich eine männliche Person aus dem Fenster eines Wohnhauses in Rostock Schmarl gesprungen sein soll. In den Händen soll der Mann ein Kleinkind gehalten haben.



Der 34-jährige Algerier erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen, das neun Monate alte Mädchen wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Rostocker Klinik gebracht.



In der betroffenen Wohnung wurde eine 23-jährige, lebensbedrohlich verletzte Frau durch Polizeibeamte aufgefunden. Die Deutsche hatte mehrere Stichverletzungen und wurde ebenfalls in eine Rostocker Klinik gebracht.



Der Kriminaldauerdienst sicherte vor Ort Spuren, die nun ausgewertet werden müssen.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Rostock stehen derzeit noch am Anfang. Die genauen Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381/ 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell