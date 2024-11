POL-HRO: Vollsperrung der L06 nach Unfall eines Rübenlasters (Abschlussmeldung)

Lübtheen (ots) -



Bei dem schweren Verkehrsunfall auf der L06 zwischen Lübtheen und Jessenitz, bei dem ein Rübenlaster umgekippt war (wir informierten), ist der 46-jährige Fahrzeugführer mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Fahrzeuggespann ohne Einwirken Dritter von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge umgekippt. Die Bergungsmaßnahmen dauern bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung weiterhin an. Sobald die Vollsperrung der L06 aufgehoben wurde, erfolgt über den Verkehrsfunk eine Meldung. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.



