POL-HRO: Einbruch in Einkaufsmarkt in Schwerin Görries

Rostock (ots) -



Am gestrigen Tag erhielt die Schweriner Polizei Kenntnis über einen Einbruchsdiebstahl in einen Einkaufsmarkt "Am Fasanenhof" im Stadtteil Görries.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstagabend 20:00 Uhr bis Montagmorgen 05:15 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten Tabakwaren und Nahrungsmittel. Zur Höhe des Stehlschadens liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben vor. Zum Zwecke der Spurensicherung und Tatortarbeit kam der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz.



Die Schweriner Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 0385 5180-2224, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Diana Schmicker

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell