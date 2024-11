POL-NB: Neu eingekleidet, nichts bezahlt

Demmin (ots) -



In Demmin sind gestern Vormittag einer Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts in der Drönnewitzer Straße fünf Personen aufgefallen, die scheinbar Kleidung gestohlen haben. Sie stellte das Quintett zur Rede, bevor alle mit dem Auto wegfahren konnten.



Als die Polizei vor Ort eintraf, wurden nicht bezahlte Klamotten im Wert von etwa 170 Euro bei den Ukrainern im Alter zwischen 14 und 34 Jahren entdeckt.



Die eigenen Schuhe hatte zudem die 14-Jährige auch nicht mehr an: Kurz zuvor hatte die Gruppe das Paar an den Füßen des Mädchens sowie vier weitere Schuhpaare in einem nahegelegenen Schuhgeschäft gestohlen.



Zusammen mit gestohlenen Socken belief sich der Wert des Diebesguts im Schuhladen ebenfalls auf etwa 170 Euro. Die eigenen Schuhe legte die Diebesgruppe übrigens einfach in den Schuhkarton ins Regal des Geschäfts zurück.



Die Kripo ermittelt nun gegen alle wegen des Vorwurfs des Ladendiebstahls. Nach den polizeilichen Maßnahmen mussten die fünf sämtliche Kleidungsstücke und Schuhe wieder zurückgeben.



