POL-NB: Eingeschränkte Erreichbarkeit der Polizei - Notruf erreichbar

Aktuell kommt es in zwei Dienststellen der Polizeiinspektion Stralsund zu eingeschränkten telefonischen Erreichbarkeiten. Derzeit betroffen sind die Amtsleitungen des Polizeihauptreviers Bergen und die der Außenstelle der Kriminalpolizei in Barth.



Der Notruf ist von diesem Ausfall nicht betroffen und jederzeit unter Telefon: 110 erreichbar.



