POL-NB: Rasant auf dem Weg nach Altentreptow erwischt

Die Beamten der Besonderen Verkehrsüberwachung sind gestern mit ihrem Videowagen unterwegs gewesen. Am Vormittag fiel ihnen ein Auto auf, das deutlich zu schnell unterwegs war. Sie folgten dem 30-Jährigen über einen kurzen Zeitraum bis Höhe Altentreptow. Dabei fuhr er zu Spitzenzeiten auf der Landstraße zwischen Neddemin und Altentreptow 200 Stundenkilometer und damit teilweise doppelt so schnell als erlaubt. Zudem hat er trotz Sperrlinien und Bergkuppe überholt. Da ihm zusätzlich vorsätzliches Handeln vorgeworfen wird, könnte ihn ein Bußgeld von etwa 2.600 Euro sowie fünf Monate Fahrverbot ereilen.



Im Polizeisystem ist er bisher nicht als Raser oder mit ähnlich verkehrsgefährdendem Verhalten aufgefallen. Den Führerschein durfte er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zunächst behalten. Bei den polizeilichen Maßnahmen nach dem Anhalten verhielt er sich kooperativ.



Der Fahrer ist Deutscher.



