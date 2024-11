POL-HRO: Einsatz in Obdachlosenunterkunft - Polizeikräfte verhindern Angriff

Rostock (ots) -



Am Abend des vergangenen Montages, 18. November 2024, gegen 19:00 Uhr, waren Einsatzkräfte des Polizeireviers Lichtenhagen aufgrund einer Personalienfeststellung in einer Obdachlosenunterkunft in der Rostocker Innenstadt im Einsatz.



Während der Maßnahmen trat ein 34-jähriger, alkoholisierter Bewohner der Unterkunft an die Beamten heran. Der deutsche Staatsangehörige verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv. Er beleidigte die Einsatzkräfte und bedrohte diese mit einer mitgeführten Sattelstange. Zusätzlich versuchte er die Beamten mit der Stange zu treffen. Den Polizisten gelang es, den Angriff abzuwehren und die Situation unter Kontrolle zu halten.



Im weiteren Verlauf versammelten sich weitere Bewohner der Unterkunft, die die Einsatzkräfte bedrängten. Erst durch den Einsatz zusätzlicher Kräfte der Polizeiinspektion Rostock konnte die Lage beruhigt werden.



Bei einer Durchsuchung des polizeibekannten 34-jährigen Rostockers sowie seiner mitgeführten Sachen wurde in seinem Rucksack eine Spielzeugwaffe aufgefunden, die einer scharfen Schusswaffe stark ähnelte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von 1,34 Promille.



Während des Vorfalls wurden keine Personen verletzt. Die Polizei stellte sowohl die Sattelstange als auch die Spielzeugwaffe sicher. Gegen den 34-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs, Bedrohung, Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurde der Mann erkennungsdienstlich behandelt.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.



