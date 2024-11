POL-HRO: Autofahrerin auf der A14 kollidierte mehrmals mit Schutzplanke

Lübesse/Stolpe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der A14 wurde am Montagabend eine Autofahrerin leichtverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 37-jährige Autofahrerin gegen 18:30 Uhr die A14 in Fahrtrichtung Dresden. Zwischen dem Parkplatz Plater Berg und dem Autobahnkreuz Schwerin kam die Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte sowohl mit der Mittelschutzplanke als auch mit der Außenschutzplanke. Dabei drehte sich das Fahrzeug und blieb auf dem Überholstreifen stehen. Die 37-Jährige wurde mittels Rettungswagen mit leichten Schnittverletzungen ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrtrichtung Dresden für etwa eine Stunde vollgesperrt werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 12.000 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell