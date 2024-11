POL-HRO: Sechs aufgebrochene Transporter im Landkreis LUP

Ludwigslust-Parchim (ots) -



In der vergangenen Woche sind der Polizei im östlichen Teil des Landkreises Ludwigslust-Parchim sechs Fälle angezeigt worden, bei denen hochwertiges Werkzeug aus aufgebrochenen Transportern entwendet wurde.



Zu Beginn der Woche wurden zwei Kleintransporter im Bereich Prislich angegriffen, in der Nacht zu Donnerstag ein Transporter in Kuhlen-Wendorf und drei weitere Transporter vom 14.11. auf den 15.11.24 in den Ortschaften Spornitz (Bahnhofstraße), Dinnies bei Hohen Pritz (Bergstraße) sowie 19399 Techentin (Dorfstraße). In allen Fällen haben es die bislang unbekannten Täter offenbar gezielt auf Firmentransporter abgesehen, in denen hochwertiges Werkzeug namhafter Hersteller wie Hilti, Festool, Makita, Dewalt verschlossen war. Dazu haben die Täter die Fahrzeugtüren gewaltsam geöffnet um diverse Akkuschrauber, Winkelschleifer, Kettensägen, Bohrmaschinen, Schlagschrauber, Presszangen und Staubsauger zu stehlen. In zwei Fällen konnten in Tatortnähe die entleerten Werkzeugkoffer aufgefunden werden. Die aufgebrochenen Fahrzeuge waren zum Teil am Straßenrand aber auch direkt auf Privatgrundstücken abgestellt. Insgesamt wird der entstandene Sach- und Stehlschaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat an den Tatorten Spuren gesichert, prüft mögliche Tatzusammenhänge und ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Darüber hinaus wird nach den entwendeten Werkzeugen gefahndet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die örtlich zuständige Polizei zu wenden.



