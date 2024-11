POL-HRO: Schweriner Polizei nimmt Drogendealer auf frischer Tat fest

Rostock (ots) -



Bereits am vergangenen Mittwoch konnte in Schwerin ein 22-Jähriger vorläufig festgenommen werden, der auf dem Dreesch mit Betäubungsmitteln gehandelt hatte.



Der Tatverdächtige war einer Polizeistreife aufgefallen, weil er im Bereich Hamburger Alle Drogen verkaufte. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden bei dem Tunesier dutzende kleine Tütchen mit Betäubungsmitteln (u.a. Haschisch, Marihuana, Amphetamine und Kokain) gefunden. Außerdem führte der 22-Jährige Bargeld in szenetypischer Stückelung mit sich.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin wurde der 22-jährige Beschuldigte, der sich bis zu diesem Zeitpunkt in Haft befand, bereits am Freitag, dem 15. November 2024, durch das Amtsgericht Schwerin im Rahmen eines so genannten beschleunigten Verfahrens zu einer Geldstrafe verurteilt. Darüber hinaus wurden das mitgeführte Bargeld sowie die aufgefundenen Betäubungsmittel und Cannabis eingezogen und ihm die Kosten des Verfahrens auferlegt.



