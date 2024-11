POL-NB: Glühwein aus der Kirche geklaut

Rosenow (ots) -



Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in der Kirche in Rosenow. Dort haben am vergangenen Wochenende bislang unbekannte Täter ein Kirchenfenster beschädigt und aus den Räumlichkeiten des Gebäudes zwei Flaschen Glühwein entwendet. Während der Stehlschaden eher gering ausfällt, kostet das zerbrochene Fenster die Kirchengemeinde viel Geld.

Die Polizei aus Malchin bitte um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung und Mitteilung dieser an das Revier unter der 03994-2310.



