POL-NB: Diebstahl vom Solarpark

Bartow (ots) -



Am Nachmittag des 15.11.2024 wurde der Polizei in Altentreptow ein Diebstahl mehrerer Zaunfelder eines im Bau befindlichen Solarparks gemeldet. Dieser befindet sich in der Ortschaft Bartow zwischen der L35 und der BAB20. Von einer dortigen mehrere Hektar großen Fläche entwendeten bislang unbekannte Täter eine Vielzahl an verbauten Zaunfelder eines Stabmattenzaunes in der Größe von 250cm x 180cm.

Es entstand ein Schaden in Höhe von 9.000 Euro.



Der Tatzeitraum wird vom 12.11.2024 bis zum 15.11.2024 angegeben.



Die Polizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen nach möglichen Tatverdächtigen aufgenommen.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bei sachdienlichen Hinweisen zum Sachverhalt melden Sie sich bei der Polizei in Malchin unter der 03994-2310 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell