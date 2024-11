POL-NB: Verkaufswagen beschmiert

Neubrandenburg (ots) -



In der Turmstraße haben über das Wochenende ein oder mehrere unbekannte Täter unter anderem Verkaufswagen und eine Hauswand beschmiert und beklebt. Es wurden die Schriftzüge "Fuck Nato", "Fuck USA" und "Fuck Nazis" aufgetragen sowie Aufkleber in Form von Regenbogenflaggen angebracht. Die Verkaufswagen sind für den demnächst startenden Weihnachtsmarkt aufgestellt.



Durch das Geschmiere entstand mutmaßlich ein Schaden von etwa 1.000 Euro.



Zeugen, die am Wochenende womöglich etwas Relevantes beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



