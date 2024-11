POL-HRO: Alkoholisierter Fahrzeugführer (84) tritt nach Polizisten

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots) -



Am Freitagabend erhielt das Polizeihauptrevier Güstrow gegen 18 Uhr Kenntnis über eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt auf der L11 zwischen Lohmen und der B104. Laut Zeugenaussagen befuhr ein Fahrzeugführer eines VW sehr auffällig die L11 aus Lohmen kommend in Fahrtrichtung Hägerfelde bzw. B104 und kam unter anderem mehrmals nach rechts von der Fahrbahn ab. In einer Rechtskurve Höhe Klein Upahl geriet der Fahrzeugführer sogar nach links auf die Gegenspur, sodass ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen musste. In der weiteren Folge sollte der Fahrzeugführer durch die eingesetzten Polizeibeamten auf der B104 am Abzweig zur L171 kontrolliert werden. Am Kontrollort bremste der Fahrzeugführer zwar anfänglich ab, versuchte dann aber letztlich den Funkstreifenwagen rechtsseitig auf einem Geh- und Radweg zu umfahren. Dies konnte durch die Polizei jedoch vermieden werden und der Fahrzeugführer zum Aussteigen bewogen werden. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 84-jährigen Deutschen, der sich im weiteren Verlauf der Maßnahmen dann fußläufig der Kontrolle entziehen wollte. Auch dieses konnte durch die eingesetzten Polizisten vermieden werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest offenbarte bei dem 84-Jährigen schließlich einen Wert von 1,29 Promille. Auf Nachfrage gab der Mann an, zuvor Schnaps getrunken zu haben und nun "eine Runde drehen zu wollen". Weiterhin wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobenentnahme angeordnet, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Während der gesamten Zeit war der Senior starken Stimmungsschwankungen ausgesetzt und zweitweise aggressiv bzw. durchweg uneinsichtig. So kam es auch dazu, dass der 84-Jährige nach beiden Polizisten trat und einen von ihnen am Knie traf. Dieser blieb jedoch unverletzt.

Gegen den 84-Jährigen wird nun wegen entsprechender Delikte durch die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt.



Da es laut Zeugenaussage auf der L11 bei Klein Upahl zu einer Situation gekommen sein soll, bei dem der 84-Jährige in den Gegenverkehr gelenkt hatte, sucht die Polizei nun nach dem möglichen Verkehrsteilnehmer, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Gegenfahrbahn (Hägerfelde in Fahrtrichtung Lohmen) befunden hat. Dieser wird gebeten sich bei der Güstrower Polizei unter der Rufnummer 03843 - 2660, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: Telefon: 03843/266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell