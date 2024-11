POL-HRO: Rostocker Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



In der Zeit vom 15.11.2024, 22:40 Uhr, bis zum 16.11.2024, 13:00 Uhr, kam es in der Rostocker Augustenstraße, Höhe Hausnummer 29, zum Diebstahl einer Regenbogenflagge.



Nach bisherigem Kenntnisstand lösten bisher unbekannte Täter die Flagge, welche vor einem Wohnhaus an einem Mast angebracht war und entwendeten diese. Als die Eigentümerin den Diebstahl bemerkte, meldete sie dies der Rostocker Polizei.



Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



