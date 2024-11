POL-NB: Kleines Signal, große Wirkung

Neubrandenburg (ots) -



Mit dem Diebstahl seines Einkaufs und einem nicht mehr funktionierenden Auto musste sich am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Mirabellenstraße ein 35-Jähriger beschäftigen.



Gegen 13:30 Uhr ließ er im Kofferraum bereits Eingekauftes zurück, verschloss seinen PKW und wollte weitere Erledigungen machen. Als er nach etwa einer halben Stunde wieder am Auto war, konnte er es mit der Fernbedienung nicht mehr öffnen. Er nutzte stattdessen die Türnotöffnung. Endlich im Auto drin bemerkte er aber, dass das Auto nicht mehr anspringen wollte und auch sonst auf nichts reagierte. Und ihm fiel die fehlende vollbepackte Einkaufstüte auf. Er rief die Polizei.



Die Polizei geht davon aus, dass jemand sein Signal beim Nutzen der Fernbedienung auf dem Parkplatz bewusst abgefangen hat. Dadurch konnten der oder die unbekannten Täter ganz ohne Aufbrechen die Waren im Wert von mehr als 120 Euro stehlen. Zudem musste der Mann sein Auto abschleppen lassen. Durch das Abfangen des Signals war die Technik im Auto nicht mehr mit dem Schlüssel verbunden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt und in der Werkstatt wieder startklar gemacht werden.



Ein paar Sekunden Aufwand für den Täter, viel Verlust und Aufwand für den Geschädigten.



Der Geschädigte ist Deutscher.



