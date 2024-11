POL-HRO: 2,76 Promille - Frau aus Lübeck durch Polizei Schwerin aus dem Verkehr gezogen

Schwerin (ots) -



Dank eines aufmerksamen Zeugen ist es der Polizei Schwerin am 16.11.2024 gelungen eine erheblich alkoholisierte Fahrzeugführerin im Bereich der Ludwigsluster Chaussee in Schwerin aus dem Verkehr zu ziehen.

Gegen 11:50 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis zu dem Fahrzeug, welches dem Hinweisgeber bereits aufgrund schlangenlinienartiger Fahrweise aufgefallen sein soll. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten das Fahrzeug kurze Zeit später im Bereich der Abbiegung Graf-Yorck-Straße feststellen. Trotz eingeschaltetem Anhaltesignal reagierte die 64-jährige, deutsche Fahrerin zunächst nicht auf die Weisungen der Beamten und setzte stattdessen ihre Fahrt erneut in Richtung der B106 fort. Hierbei überfuhr die in Schwerin geborene Frau mehrfach die örtlichen Verkehrsinseln. Als die Beamten das Fahrzeug auf der B 106 anhalten und kontrollieren konnten, bestätigte sich der Anfangsverdacht. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,76 Promille.



Zur Sicherung des eingeleiteten Strafverfahrens wurde bei der Dame eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und auch der Fahrzeugschlüssel sei zunächst durch die Einsatzkräfte in Verwahrung genommen und später an einen Familienangehörigen ausgehändigt worden.



Die weiteren Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



