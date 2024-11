POL-NB: Einbruch in die Malchower Eishalle

Malchow (ots) -



Am Morgen des 16.11.2024 wurde der Polizei in Röbel ein Einbruch in die Eishalle in Malchow in der dortigen Schulstraße gemeldet. Bislang unbekannte Täter gelangten gewaltsam in der Nacht von Freitag zu Samstag in die Eishalle und entwendeten Bargeld in Höhe von mehr als Tausend Euro und mehrere Getränke aus Kühlschränken.



Der Tatort wurde für die weitere Spurensicherung an den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg übergeben.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Bei hilfreichen Beobachtungen oder Wahrnehmungen im Bereich der Eishalle in der Nacht vom 15.11.2024 zum 16.11.2024 melden Sie sich gerne bei der Polizei in Röbel unter der 039931-8480.



