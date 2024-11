POL-HST: Medieneinladung: Präventionsveranstaltung zum Tag gegen häusliche Gewalt

Bergen auf Rügen (ots) -



Gemeinsam mit der M.I.S.S. Beratungsstelle und dem Ankerlicht veranstaltet der Sachbereich Prävention der Polizeiinspektion Stralsund am Freitag, dem 22. November 2024 im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr eine Informationsveranstaltung zur Thematik "Gegen häusliche Gewalt" im Kaufland in Bergen auf Rügen (Ringstraße 140).



Zur Eröffnung des Infostandes werden die Bürgermeisterin von Bergen, Frau Anja Ratzke, und der Leiter des Polizeihauptreviers Bergen, Erster Polizeihauptkommissar Herr Heiko Meffert, auf einer eigens für diese Präventionsveranstaltung gestalteten Bank symbolisch Platz nehmen und ein Zeichen gegen häusliche Gewalt setzen.



Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Eröffnung dieser Präventionsveranstaltung am Freitag, dem 22. November, um 10 Uhr im Kaufland Bergen zu begleiten. Eine Anmeldung wird an pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de oder unter Telefon: 03834-245 204 erbeten.



Die M.I.S.S. Beratungsstelle ist die Fachberatungsstelle mit dem Schwerpunkt sexualisierte Gewalt und sexuelle Selbstbestimmung für die Region des Landkreises Vorpommern-Rügen. Das Ankerlicht ist Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt.



