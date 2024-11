POL-HRO: Festnahme - per Haftbefehl gesuchter Schweriner greift Polizeibeamte an

Schwerin (ots) -



Ein per Haftbefehl gesuchter, 35-jähriger Schweriner soll am zurückliegenden 16.11.2024 zunächst vor Polizeibeamten geflüchtet sein. Als die Einsatzkräfte ihn in einer Sackgasse stellten, habe er die Beamten mittels Stöcken angegriffen haben.



Wie den aktuellen Erkenntnissen entnommen werden kann, seien die Beamten der Polizei Schwerin während der Streifenfahrt im Bereich Platz der Jugend auf den polizeibekannten Schweriner aufmerksam geworden sein. Im Verlauf der Personenkontrolle hätte der Deutsche urplötzlich die Flucht ergriffen. Diese endete jedoch kurze Zeit später in einer Sackgasse in der Schweriner Goethestraße. Nach vorliegenden Angaben habe der Mann etwa einen Meter lange Stöcke in den Händen gehalten und diese bedrohlich in Richtung der Beamten gehalten. Als die Einsatzkräfte Reizstoff gegen den Mann einsetzten, warf er die Äste auf die Beamten. Der gebürtige Thüringer sei in der Folge überwältigt und fixiert worden. Aufgrund des Reizstoffes wurde der Gesuchte medizinisch versorgt und im Anschluss dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.



Nebst der Realisierung des vorliegenden Haftbefehls sind durch die Polizei Schwerin nun weitere Strafverfahren, u.a. wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, eingeleitet worden. Die hierzu weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



