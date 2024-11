POL-HRO: Hoher Sach- und Stehlschaden nach Einbruch in Bentwischer Firmenkomplex

Güstrow/ Bentwisch (ots) -



Am Samstagnachmittag erhielt das Polizeirevier in Sanitz die Mitteilung, dass es in einem Firmenkomplex Am Graben in Bentwisch (Landkreis Rostock) zu einem Einbruch gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstag 00:00 Uhr bis 02:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Gebäudekomplex, in welchem mehrere Firmen ansässig sind. Dabei durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und brachen Türen auf. Insgesamt wurden Räume von fünf verschiedenen Unternehmen durchsucht. Weiterhin öffneten die Täter insgesamt drei Wertgelasse und stahlen sowohl Bargeld als auch diverse elektronische Geräte im Wert von über 14.000EUR. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.700EUR geschätzt.

Zum Zwecke der Tatortarbeit und Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei in Sanitz.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Sanitz unter der Rufnummer 038209 - 440, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



