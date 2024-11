POL-HRO: Brand eines Mehrfamilienhauses in Bützow

Rostock (ots) -



Am 17.11.2024 kam es gegen 19:30 Uhr in der Ortslage Bützow zu einem

gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr Bützow und der Polizei. Aus bisher

ungeklärter Ursache geriet der Keller eines Mehrfamilienhauses in

Brand. Die Bewohner des Hauses konnten alle rechtzeitig evakuiert

werden. Zwei Mieter wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation

zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der

Löscharbeiten wurden im ganzen Gebäude Brandschäden festgestellt,

aufgrund derer es vorübergehend nicht mehr bewohnbar ist. Es entstand

ein Sachschaden von ca. 150.000 Euro.



Insgesamt kamen 31 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bützow sowie

diverse Rettungskräfte zum Einsatz.



Weiterer Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Güstrow

übernommen.



Björn Nebel

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle PP Rostock



