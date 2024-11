POL-NB: PKW brennt auf der BAB 11 vollständig aus

Pasewalk (ots) -



Am 17.11.2024 gegen 11:05 Uhr kam es auf der A11 Fahrtrichtung Polen,

in Höhe Anschlussstelle Penkun zu einem Brand eines PKW.

Die 64-jährige polnische Fahrzeugführerin, sowie die zwei weiteren

Insassen blieben durch das Feuer unverletzt.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Nach ersten Ermittlungen hat ein technischer Defekt den Brand am

Fahrzeug verursacht.

Am PKW Ford Grand C-Max entstand ein Sachschaden von 9000.-EURO.

Für die Reinigung der Fahrbahn kam die Autobahnmeisterei Gramzow und

für die Löscharbeiten die Feuerwehren Penkun, Schmölln, Gramzow und

Hohen Wüstrow zum Einsatz. Die A 11 in Fahrtrichtung Polen musste

zeitweise voll gesperrt werden.



