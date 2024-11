POL-NB: Rauch steigt aus dem Dach eines Hauses in Gützkow

Wolgast (ots) -



Am 17.11.2024 wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises und der

Leitstelle der Polizei ein Brand eines Wohnhauses in Gützkow

gemeldet. Durch aufmerksame Anwohner wurde zuvor mitgeteilt, dass aus

einem Dach eines Hauses Qualm aufsteigt.



Durch die Feuerwehr wurde vor Ort tatsächlich aus einem Dach

austretender Qualm festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich

glücklicherweise keine Personen im Gebäude.



Nach Prüfung des Gebäudes besteht der Verdacht, dass durch die

Bewohner offenbar ein Kamin an einen alten, bereits überbauten

Kaminschacht angeschlossen worden ist. Somit konnte der Rauch nicht

richtig nach oben abziehen. Zu einem Brandausbruch kam es

glücklicherweise noch nicht.



Grundsätzlich sind Kamine vor Inbetriebnahme durch einen

Schornsteinfegermeister abzunehmen.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ist eingeleitet worden.





