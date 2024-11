POL-NB: PKW fährt ins Gleisbett des Rasenden Rolands

Bergen (LK VR) (ots) -



Am 16.11.24 gegen 20:50 Uhr wollte ein 60-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem VW Caddy auf den Parkplatz des Netto Markendiscounts in Putbus fahren.

Allerdings bog er bereits gut 10 Meter vorher am dortigen Bahnübergang nach rechts ab und fuhr dort mehrere Meter im Gleisbett weiter.

Schienenverkehr herrschte zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht mehr. Vorsorglich wurde die Bahnstrecke aber vorübergehend gesperrt.

Die eingesetzten Polizeibeamten bemerkten bei dem Fahrzeugführer sofort körperliche Ausfallerscheinungen und Atemalkoholgeruch.

Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,26 Promille.

Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste durch ein hinzugezogenes Bergungsunternehmen aus dem Gleisbett befreit werden.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Dazu wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell