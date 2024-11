POL-HRO: Unfall auf der B 105 mit schwerverletzen Personen

Rostock (ots) -



Am 16.11.2024 kam es um 19:21 Uhr auf der B 105 in der Ortslage

Sievershagen zu einem schweren Verkehrsunfall.



Ein 77 jähriger deutscher VW Fahrer verlor aus bisher unbekannter

Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der

Straße ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam im

Straßengraben zum Stillstand. Ersthelfer übernahmen die Reanimation

des verletzten Fahrzeugführers bis die Rettungskräfte eintrafen. Die

73 jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer

verletzt.

Beide Insassen wurden mit den Rettungswagen zur weiteren Behandlung

in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Weiterhin wurde die DEKRA zur Untersuchung der Unfallstelle und des

Hergangs hinzugezogen.



Zur Unfallaufnahme, Beseitigung der Unfallschäden und für das

Abschleppen des nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuges wurde die B 105

für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe

von 42.000 Euro



