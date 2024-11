POL-HRO: Vermisste 15-Jährige aus Schwerin wohlbehalten angetroffen

Schwerin (ots) -



Die seit dem 13.11.2024 in Schwerin vermisste 15-Jährige konnte am

heutigen Tage wohlbehalten angetroffen werden.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der

Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um

Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen

Daten.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



