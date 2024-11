POL-HRO: Mehrere Hakenkreuze in Parchim angebracht

Parchim (ots) -



Eine Hinweisgeberin informierte am Samstag, 16.11.2024, die Polizei

über mehrere im Bereich des Parchimer Fischerdamms angebrachte

Hakenkreuze.

Nach der durchgeführten Spurensicherung wurden diese umgehend vom

städtischen Bauhof beseitigt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise zum Täter nehmen das Polizeihauptrevier in Parchim unter der

TelNr.: 03871-6000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur

Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage

der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell