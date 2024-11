POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B105 bei Ribnitz-Damgarten

Ribnitz- Damgarten (LK VR) (ots) -



Am Freitag, den 15.11.2024 gegen 15:20 Uhr kam es auf der B 105 auf Höhe des Parkplatzes Flohberg in Altheide zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Personenkraftwagen und einem Traktor. Der Traktor befuhr die B105 in Richtung Rostock. Vor ihm fuhren ein VW Caddy sowie ein Seat. Der Seat hielt verkehrsbedingt auf Höhe des Parkplatzes Flohberg, um nach links auf diesen einzufahren. Der Fahrer des Traktors übersah die vor ihm haltenden Fahrzeuge und fuhr auf den unmittelbar vor ihm befindlichen VW Caddy auf. Dieser stieß infolgedessen mit dem Heck des Seats zusammen und wurde im Weiteren in den Gegenverkehr geschoben. Hier kam es zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen dem VW Caddy und einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden VW Golf.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 30.000 Euro.



Aufgrund des Unfalls kam es zwischenzeitlich zu Verkehrseinschränkungen auf der B 105.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell