POL-HRO: Auf gestohlenem Roller ohne Helme unterwegs - Polizei vereitelt Diebstahl

Am gestrigen Abend des 14. November 2024 fiel Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Reutershagen während ihrer Präsenzstreife gegen 20:30 Uhr ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad auf. Beide Nutzer trugen keinen vorgeschriebenen Schutzhelm. Die Beamten konnten das Fahrzeug auf einem Parkplatz in Sievershagen stoppen und kontrollierten die Verkehrsteilnehmer.



Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer des Rollers nicht in Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab ein Atemalkoholtest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Zusätzlich bemerkten die Polizisten während der polizeilichen Maßnahmen, dass der genutzte Roller kurzgeschlossen worden war. Die Halterin des Fahrzeugs bestätigte auf Nachfrage, dass ihr Roller kurz zuvor gestohlen worden war.



Im Rahmen einer Durchsuchung der Personen und der mitgeführten Gegenstände fanden die Beamten bei dem 19-jährigen Sozius einen Teleskopschlagstock. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.



Gegen den 17-jährigen Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr.



Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen. Der Roller konnte an die Halterin zurückgegeben werden.



Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



