POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in der KTV - Polizei sucht Zeugen

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es gegen 03:40 Uhr an der Ecke Doberaner Straße / Friedrichstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei junge Männer und eine Frau, im Alter von 18 bis 21 Jahren, in Streit mit einer anderen Personengruppe.



Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen zwei bislang unbekannte Tatverdächtige die drei Geschädigten körperlich angegriffen haben und im Anschluss in unbekannte Richtung geflohen sein. Ein Tatverdächtiger soll mit einer dicken Winterjacke, der andere mit einer grünen Bomberjacke bekleidet gewesen sein. Die deutschen Geschädigten erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht. Die Tatverdächtigen konnten trotz einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht festgestellt werden.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem genauen Tathergang aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



