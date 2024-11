POL-HRO: Einbruch in Restaurant

Schwerin (ots) -



Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Freitag, den 15.11.2024, dem Spurenaufkommen zufolge gewaltsam durch ein Fenster in ein Restaurant in der Schweriner Paulsstadt ein. Die Schweriner Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu dem Vorfall in der Lübecker Straße (Tel. 0385/5180-2224).



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell