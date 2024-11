POL-ANK: Fehlalarm an Greifswalder Schule löst Polizeieinsatz aus

Greifswald (ots) -



In der Caspar David Friedrich Schule in Greifswald wurde heute gegen 11.45 Uhr irrtümlich Amokalarm gemeldet und damit ein Polizeieinsatz ausgelöst.



Sofort wurden mehrere Funkstreifenwagen in das Greifswalder Ostseeviertel entsandt, noch bevor von der Schulleitung selbst die Information kam, dass der Alarm versehentlich ausgelöst worden war.



Eine Überprüfung durch die Polizei vor Ort bestätigte den Fehlalarm. Eine Amokgefahr bestand nicht.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell