POL-HRO: Unbekannter raubt Handtasche in Bad Doberan

Güstrow/ Bad Doberan (ots) -



Am gestrigen Vormittag wurde bei der Kriminalpolizei in Bad Doberan eine Raubstraftat angezeigt. Gegen 10:40 Uhr befand sich eine 44-jährige Deutsche in einer Gasse zwischen einem Discounter in der Ehm-Welk-Straße und einer Bäckerei im Parkentiner Weg als jemand von hinten an ihr vorbeiging und ihr plötzlich die Handtasche von der Schulter entriss. Im Anschluss flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung, ein Abbiegen in Richtung der Kleingartenanlagen kann nicht ausgeschlossen werden.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:



Die Person ist vermutlich männlich und etwa 175-180 cm groß. Weiterhin hatte der Räuber eine schlanke bis sportliche Figur und war mit einer schwarzen Oberbekleidung mit aufgesetzter Kapuze, einer grauen Jogginghose und dunkeln Turnschuhen bekleidet.



Die Polizei in Bad Doberan sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet oder den Täter gesehen haben. Daher bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



