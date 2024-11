POL-HRO: Täter nach Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen gestellt

Rostock (ots) -



Am Morgen des 15. November 2024, gegen 07:10 Uhr, wurde die Polizei über eine Person informiert, die in der Wismarschen Straße in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt mehrere parkende Fahrzeuge beschädigt haben soll. Nach ersten Erkenntnissen soll der Täter mit einem Stahlschläger auf die Fahrzeuge eingeschlagen haben.



Die umgehend eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei Rostock konnten im Nahbereich einen 39-jährigen deutschen Staatsangehörigen stellen, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Aufgrund seines Zustands wurde der Tatverdächtige im Anschluss einer Rostocker Klinik zugeführt.

Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 3.000 Euro geschätzt.



Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und ermittelt zu den genauen Umständen der Tat sowie zum Hintergrund des Vorfalls.



