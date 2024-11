POL-HST: Brände beschäftigen Polizei, Feuerwehren und Rettungskräfte

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



In Divitz-Spoldershagen kam es am gestrigen Donnerstag, dem 14. November 2024, gegen 19:45 Uhr zu einem Brand in der Dorfstraße.



Hinter dem Gutshaus standen aneinandergereihte Ställe in Flammen. Die Ställe wurden als Unterstände für landwirtschaftliche Geräte und zur Tierhaltung genutzt. Die Feuerwehren aus Barth, Hermanshof, Lüdershagen, Spoldershagen und Zingst waren mehr als zwei Stunden damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Die Ställe brannten vollständig nieder. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.200,00 Euro.



Aus einem Stall konnten mehrere Kaninchen rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Leider kam für circa 20 Hühner und 12 Schafe jede Hilfe zu spät.



Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz. Ein Brandursachenermittler wird am heutigen Tag den Brandort begutachten.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.



Ein weiterer Brand ereignete sich gegen 20:30 Uhr im Holtacker in Ribnitz-Damgarten.



Auf einem Grundstück brannte ein bewohntes Nebengelass. Die Feuerwehren aus Ahrenshagen, Altenwillershagen, Daskow, Klockenhagen, Pantlitz und Ribnitz-Damgarten konnten den Brand bekämpfen und löschen.



Der stark alkoholisierte Eigentümer (2,52 Promille Atemalkohol) konnte sich eigenständig retten und blieb augenscheinlich unverletzt.



Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000,00 Euro.



Auch hier war der Kriminaldauerdienst im Einsatz und der Brandursachenermittler kommt am heutigen Tag vor Ort.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell