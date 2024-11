POL-HRO: Brennende Papiercontainer in Parchim

Parchim (ots) -



Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in Parchim 2 Papiercontainer in Brand gesetzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge ist der Brand gegen 21:00 Uhr in der Straße Am Rabensoll durch Zeugen gemeldet worden. Die Freiwillige Feuerwehr hat die freistehenden 1.100 Liter-Container löschen können, die jedoch vollständig zerstört wurden. Eine Gefahr für Personen oder Gebäude bestand nicht. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, sich bei der Polizei in Parchim (Tel. 03871-6000) zu melden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell