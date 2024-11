POL-HST: Einbruch in ein Wohnhaus in der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow

Ahrenshagen-Daskow (ots) -



Am gestrigen Donnerstag (14.11.2024) kam es offensichtlich in der Zeit zwischen 20:45 Uhr und 22:30 Uhr zu einem Einbruch in ein bewohntes Ferienhaus.



Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich der oder die derzeit unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen, als die 25-jährige deutsche Bewohnerin nicht anwesend war. Zum jetzigem Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass Bargeld in einem unteren vierstelligen Eurobetrag entwendet wurde.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat vor Ort Spuren gesucht und gesichert.



Dies stellt den fünften versuchten oder vollendeten Einbruch in den Wohnbereich der Opfer im Landkreis Vorpommern-Rügen allein im Monat November dar. Aus diesem Grund möchte die Polizei erneut sensibilisieren, sich mit dem Thema Einbruchsschutz auseinanderzusetzen. Dies beginnt mit einfachen Tricks der Anwesenheitssimulation zum Beispiel durch Licht anlassen, geht weiter mit Hinweisen, wie Türen und Fenster immer komplett zu schließen und zu sichern und endet mit einer speziellen für das eigene Haus vorgesehene Sicherheitsberatung durch die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle.



Termine dafür, können Sie gern telefonisch unter 03831/245-255 oder per E-Mail unter: kripoberatung.stralsund@polizei.mv-regierung.de vereinbaren. Weitere hilfreiche Informationen zum wirkungsvollen Eigentumsschutz, privat wie gewerblich, sind hier zu finden: www.k-einbruch.de oder https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-einbruch/einbruchsdiebstahl/.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Sänger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell